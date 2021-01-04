الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة

2021/01/04 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت مراسم تخليد الشهيدين القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما الابرار في العديد من دول العالم ردا حازما على الجريمة الاميركية النكراء وع...

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