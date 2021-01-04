بالوثائق .. الكعبي يكشف عن ذمته المالية لعام 2021 

2021/01/04 | 13:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 4 – كانون الثاني -2021 عن ذمته المالية لعام 2021 ، فيما استلم وصلآ رسميا بإستلام استمارة كشف الذمة الخاصة لهذا العام الحالي ، مُدققآ من قبل هيأة النزاهة الاتحادية .

وافصح الكعبي عن ذمته المالية قبل نهاية العام الماضي ، ليقوم بأرسالها الى هيئة النزاهة وحسب الكتاب المرفق ، داعيا السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الى الاسراع بكشف ذممهم المالية لهذا العام ، بإعتبار ان هذا الاجراء أحد أهم أدوات حماية المال العام و المسؤول الحكومي من التشكيك في ذمته .

من الجدير بالذكر ان السيد الكعبي كان اول من افصح عن ذممه المالية المتعلقة في الاعوام السابقة ، ابتداء من اداءه اليمين الدستوري نائبا في المجلس ، ووصولا الى هذا العام .

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