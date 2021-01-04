2021/01/04 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لن يتمكن من الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان، نحو ريال مدريد، بحسب ما أوضحته آخر المستجدات الصحفية الواردة، اليوم الإثنين.

مبابي البالغ من العمر 21 عامًا، ما يزال يقدم موسمًا بعد الآخر، مستويات تؤهله إلى ارتداء قمصان كبار القارة الأوروبية، لكن نادي العاصمة الإسبانية مدريد هو أكثرهم سعيًا إلى الحصول على خدماته، خاصة أن مواطنه زين الدين زيدان يتولى مهمة تدريب العملاق المدريدي.

ووفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية في تقرير لها، نشرته اليوم الإثنين، يبدو أن حالة من التفاؤل تسيطر على نادي العاصمة الفرنسية باريس، بشأن تمديد عقد مبابي، لـ"3 أسباب رئيسية".

تعتقد الصحيفة أن،" تولي المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الباريسي، أمر من شأنه أن يقنع مبابي بالبقاء في ملعب حديقة الأمراء، خاصة أن اللاعب دومًا ما طلب مشروعًا رياضيًا طموحًا يمكنه من الفوز بدوري أبطال أوروبا قريبًا".

وسيحصل مبابي، حال وافق على التجديد، على راتب سنوي ضخم، يساوي ما يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، وهو ما يسعى إليه المدير الرياضي ليوناردو منذ كانون الاول من العام الماضي.

بعيدًا عن الأمور المادية، سيجعل هذا الأمر، اللاعب، يشعر بأنه نجم الفريق الأول، ما يمثل دفعة معنوية هائلة.

ومن الأسرار التي قد تدفع كيليان إلى الموافقة على استكمال مسيرته الرياضية في سان جيرمان، أنه على بعد مواسم قليلة جدًا من أن يصبح هداف النادي التاريخي، حيث سجل الشاب 100 هدف، بينما أحرز الأوروجوياني إدينسون كافاني، المتصدر، 200 هدف فقط.

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