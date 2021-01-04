جلسة برلمانية استثنائية في كردستان لمنح الثقة لوزير جديد والتصويت على قانون بيع ممتلكات الدولة

2021/01/04 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستاننشرت هيأة رئاسة برلمان اقليم كردستان، اليوم الاثنين، جدول اعمال الجلسة الاستثنائية.وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "من المقرر ان يعقد برلمان كردستان، جلسته الاستثنائية رقم 1 يوم الاربعاء المقبل، حسبما اكدت رئاسة برلمان كردستان".وقالت في بيان: ان "برنامج عمل الجلسة الاستثنائية رقم 1 للسنة الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كردستان ستكون على فقرتين".واضافت: ان "الفقرة الاولى ستكون التصويت على منح الثقة لكمال عبدالحميد عبدالرحمن لتسلم منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 لقانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل".وتابع البيان: ان "الفقرة الثانية في الجلسة الاستثنائية ستكون التصويت على مشروع قانون بيع وتاجير ممتلكات الدولة في اقليم كوردستان وفقا لاحكمام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كردستان".

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