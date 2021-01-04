وزير الصحة يوعز باستحداث مستشفى سعة (٥٠) سريرا في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين

2021/01/04 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوعز وزير الصحة والبيئة حسن التميمي باستحداث مستشفى سعة (٥٠) سريرا في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.ووجه الوزير ، حسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ، بتجهيز المستشفى بالاجهزة الطبية الحديثة بعد اكتمال اعمال البناء ،خدمة لاهالي المنطقة ورفع المستوى الصحي بالمحافظة"./انتهى9

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