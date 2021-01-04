مبيعات البنك المركزي من الدولار تهوي لادنى مستوى

2021/01/04 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، الانخفاض بشكل غير مسبوق ولادنى مستوى منذ سنوات.وبحسب النشرة اليومية للبنك عن مزاد العملة ليوم الأثنين فان اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج ، حوالات ، اعتمادات، بلغ 8 ملايين و135 الف دولار وهو اجمالي المبيعات الكلية، ولم يبع البنك اي دولار نقداً.ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1460 ديناراً لكل دولار، والبيع النقدي كذلك بسعر 1460 ديناراً لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف./انتهى8

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