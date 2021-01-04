الكشف عن اعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم (الموازي)

2021/01/04 | 13:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن اعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2021/2020.وقالت الوزارة في بيان، تلقته “الايام نيوز”، أنه “تم قبول (24790) طالبا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) بمختلف التخصصات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020” ولفتت إلى انه “في الوقت الذي […]

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