وصول رتل أميركي محمل بـ 200 همر الى قاعدة عين الاسد

2021/01/04 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، عن وصول رتل يحمل نحو 200 الية امريكية نوع (همر) الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “رتلا امريكيا كبيرا محملا باليات عسكرية امريكية تضم نحو 200 الية نوع (همر) وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، قادمة من محافظة البصرة وسط اجراءات امنية مشددة من قبل الطيران الحربي الامريكي الذي امن حركة الرتل وصولا الى قاعدة عين الاسد الجوية”.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” عملية دخول الرتل الى الاراضي العراقية وسط تحليق للطيران الامريكي في سماء مناطق تواجد الرتل لحمايته وصولا الى مكان استقراره”.وأوضح، أن “شركات امريكية امنية تقوم بمهملة ايصال هذه المعدات في حين يتم نقل الجنود بواسطة الطيران الحربي الى قاعدة عين الاسد الجوية ومنها الى مناطق تواجد القوات الامريكية “.



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