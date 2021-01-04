إلقاء القبض على متهمين قاما باختطاف طفل واغتصابه وتعذيبه في بغداد

2021/01/04 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت استخبارات الداخلية القبض على متهمين قاما باختطاف طفل واغتصابه وتعذيبه باستخدام آلة حادة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن مفارز الاستخبارات عثرت على أحد الأطفال وهو مقيد الايدي وعلى جسمه جروح كثيرة في منطقة حي الأمين في بغداد، مبينة أنه تم أخذ المعلومات الأولية من الطفل حيث تم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات والقاء القبض على متهمين اثنين في المنطقة نفسها والذين اعترفا بقيامهما بالجريمة وتسليمهم الى الجهات المختصة وفقا للقانون.

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