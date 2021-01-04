الدفاع المدني يكشف احصائيات الحرائق خلال العام الماضي

2021/01/04 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الدفاع المدني، عن الإحصائية الخاصة بحوادث الحرائق التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.

المديرية قالت في بيان، ان فرقها أخمدت خلال العام الماضي تسعة وعشرين الفا وست مئة وثمانية وخمسين حريقا في عموم المحافظات باستثناء محافظات إقليم كردستان، مبينة ان العاصمة بغداد كانت صاحبة العدد الأكبر من تلك الحرائق، وتلتها كل من نينوى وبابل، في حين عزت المديرية أسباب حدوث الحرائق الى التذبذب في التيار الكهربائي وما وصفته بالشبكة العنكبوتية لأسلاك المولدات، إضافة الى النزاعات العشائرية وتسرب الوقود وعبث الأطفال.

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