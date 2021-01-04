وكالة الاستخبارات: القبض على أحد منفذي تفجير أسفر عن استشهاد30 مواطنا

2021/01/04 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، القبض على إرهابي متورط بتفجير عجلة مفخخة في محافظة المثنى.

الوكالة قالت في بيان، ان مفارز شعبة استخبارات المحمودية تمكنت ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في محافظتي بغداد والمثنى، من القبض على الإرهابي وهو أحد منفذي تفجير العجلة المفخخة في المثنى، والذي أدى الى استشهاد أكثر من ثلاثين مواطنا عام الفين وستة عشر.

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