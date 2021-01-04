2021/01/04 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

وُزِعَت جائزة نجوم بلا حدود للإبداع العراقي الخامسة وتحت شعار "بالفن والإنسانية ترتقي الشعوب" دورة الفنانة آسيا كمال، متضمناً عرض فيلم يوثق السيرة الفنية للفنانة آسيا كمال، من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.

وقالت الفنانة آسيا كمال خلال الحفل الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) :" جميل حوار الأجيال المفتوح بوعي، بين القائمين على منظمة نجوم بلا حدود" مؤكدة: "أنها متوالية الإبداع..



جيل يلي جيلاً".

وأضاف نقيب الفنانين جبار جودي: "أرى وجوهاً جميلة من النخب الإعلامية والفنية، تقف مع احتفائياتنا واحتفالاتنا برغم السوء المحيط بمفاصل الحياة من حولنا، لكن هناك بهجة يحتضنها أناس متخصصون بصنع الجمال، هم (فنانون بلا حدود) الذين يكرمون نائبة نقيب الفنانين آسيا كمال" داعياً " القنوات التلفزيونية الى الاهتمام بالجمال، من خلال برامج فنية تنتشل الواقع من ما وصفه دكاكين القنوات الجامعة لمهاترات الفنانين".

بدوره قال مدير الدراما المخرج وديع نادر ل(واع): "شعور نبيل بوجود جهات راصدة للابداع، تقيّم الجهد وتثمن الابداع" فيما اشارت الفنانة فوزية حسن، الى أن: "جيل الشباب المحرك لمنظمة "نجوم بلا حدود" يثبت تدفق روح التواصل المعرفي بين الماضي والمستقبل، عندما يختار الفنانة آسيا كمال، لإطلاق اسمها على الدورة الخامسة من المهرجان وتكريم جيل من الفنانين والإعلاميين ورجال الصحة والأمن وغيرهم من مبدعي الميادين كافة في العراق".

وأوضحت الإعلامية هيفاء الحسيني: "اهتمام الجيل الشاب بالسابقين عليه خطوة مهمة، نستهل بها 2021 فالفنانة آسيا كمال اميرة المهرجان وسيدة الشاشة العراقية" شاكرة القائمين على هكذا مهرجانات تجمع الفنانين والمبدعين والإعلاميين، متمنية المزيد من المهرجانات التي تنعش الأجواء".

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