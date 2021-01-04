كردستان تعلن قطع رواتب ’’غير قانونية’’ لأكثر من 10 آلاف شخص

2021/01/04 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية في حكومة كردستان،

الاثنين، قطع رواتب "غير قانونية" لأكثر

من 10 آلاف شخص في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "دعما

لقانون الاصلاح رقم 2 سنة 2020 تم تحديد

سير قانون اصلاح الرواتب

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