انتحار فتاة ايزيدية بمخيم للنازحين

2021/01/04 | 13:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت شابة ايزيدية نازحة على الانتحار داخل مخيم للنازحين شرقي محافظة دهوك.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان الفتاة واسمها اسمهان خضر " 22 عاما"، اقدمت ليلة الاحد، على الانتحار بخيمتها بمخيم اسيان في قضاء شيخان، موضحة، ان الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي في محافظة دهوك.

واضاف: ان عائلة الفتاة كانت قد نزحت بعد اجتياح داعش لشنكال عام 2014 الى المخيمات، لافتا الى ان التحقيقات مستمرة بالحادث.

PUKmedia خاص

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