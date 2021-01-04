2021/01/04 | 13:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعلم فرانك لامبارد تماماً متطلبات أن يكون مدرباً لتشيلسي تحت قيادة المليارير الروسي المزاجي رومان أبراموفيتش، وهو الذي لعب لتسعة مدربين مختلفين خلال مسيرته الكروية في “ستامفورد بريدج”.

والآن، يجد لامبارد نفسه في مرمى نيران أبراموفيتش بعد هزيمة الأحد أمام مانشستر سيتي 1-3 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليبقى النادي اللندني عند فوز وحيد في مبارياته الست الأخيرة، وهذا يعني إلى حد كبير أن الحلم بإحراز اللقب بدأ يتبخر.

وكان من المتوقع أن يكون تشيلسي في موقع أفضل بكثير بعد الأموال الطائلة التي أنفقها الصيف المنصرم في سوق الانتقالات والتي بلغت 220 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار)، في وقت كانت فيه معظم الفرق الأوروبية الكبرى تتقهقر ماديا نتيجة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وبعد أن عزز صفوفه بالإلمانيين كاي هافيرتس وتيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش وبن تشيلويل والحارس السنغالي إدوار مندي، توقع أبراموفيتش أكثر من أن يكون تشيلسي ثامناً مع وصول الموسم الى منتصفه تقريبا.

ولم يكن يوما الصبر من فضائل الملياردير الروسي الذي اشترى الفريق قبل 18 عاماً، وحتى أن أسطورة في النادي مثل لامبارد، الهداف التاريخي للـ”بلوز”، قد لا يحصل على المزيد من الوقت لتغيير الوضع.

وذكر موقع “ذي أثلتيك” الأحد أن تشيلسي بدأ بالفعل عملية البحث عن بديل للامبارد في حال إقالة ابن الـ42 عاما من منصبه.

وما يزيد من صعوبة موقف لامبارد أنه نجح في موسمه الأول في قيادته إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا رغم حرمان الفريق من إجراء أي تعاقدات بسبب مخالفته قواعد التوقيع مع اللاعبين القُصَّر وتخليه عن نجمه البلجيكي إدين هازار لريال مدريد الإسباني.

إن حجم الأموال التي أنفقت هذا الصيف، زادت من حجم التوقعات حتى لو أن لامبارد حذر دائما من أن تشلسي يحتاج الى مزيد من الوقت للوصول إلى مستوى كل من ليفربول البطل ومانشستر سيتي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصير لامبارد مهدد مع تشيلسي 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير لامبارد مهدد مع تشيلسي) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير لامبارد مهدد مع تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).