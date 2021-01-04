أمنيات مجهولة للمسيحيين في عام 2021، مستقبل مليء بالتحديات والخوف والتغيير الديموغرافي

2021/01/04 | 13:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل لم يفرق هذا العام عن الأعوام التي سبقته منذ تحرير محافظة نينوى حتى اليوم، لا زال مستقبل المسيحيين مجهولا في محافظة نينوى وخاصة في مدينة الموصل التي لم تستقبل سوى عدد بسيط من العوائل العائدة خلال هذه الأعوام، فضلا عن أنّ المسيحيّون في سهل نينوى يعانون من عسكرة المجتمع وسيطرة …

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