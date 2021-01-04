بطريقتها الخاصة.. التحرير تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

2021/01/04 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سطّر العراقيون في العاصمة العراقية بغداد أمس الاحد ملحمة مهيبة بتظاهراتهم الجماهيرية الحاشدة احياء للذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر الشهيد ق...

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