إيران تستعرض منتجاتها الجاهزة للتصدير إلى العراق بمعرض الكتروني

2021/01/04 | 13:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، الاثنين، عن إقامة أول معرض افتراضي للسلع الايرانية المستهدف تصديرها للسوق العراقية.

وبيّن “فرزاد بيلتن” في تصريح على الموقع الرسمي للمنظمة، أن المعرض يأتي في اطار تطوير الصادرات لدول الجوار عبر اقامة المعارض التعريفية للسلع والمنتجات الايرانية عبر الافادة من الفضاء الافتراضي، حيث سيقام من 28 يناير/كانون الثاني حتى 7 فبراير/شباط 2021.

وأكد أن المعرض يقام برعاية منظمة التنمية التجارية الايرانية (حكومية) ويشمل عرض المواد والمعدات الانشائية والمنظفات والمنتجات الصحية والادوية والاجهزة الطبية والاثاث والديكورات المنزلية والمطابخ والمواد الغذائية وصناعاتها فضلا عن انواع الآليات والبلاستيك وصناعاتها والسياحة الطبية.

وأشار أن زوار المعرض بامكانهم بعد متابعة المعلومات المقدمة من قبل الشركات المشاركة في المعرض عبر بروشورات باللغتين العربية والفارسية التواصل والتفاوض مع مسؤول كل جناح.

وأعرب مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بالمنظمة، عن أمله أن يشكل المعرض فرصة مواتية وبأقل التكاليف لتعريف السوق العرافقية بشكل اكبر على المنتجات الايرانية وتوفير أرضية الاتصال بين الشركات والتجار العراقيين على وقع انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العراق وسيما في كردستان العراق.

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