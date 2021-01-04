التميمي تتهم رئيس لجنة ’’الشهداء والسجناء’’: تدافع عن امتيازات الدرجات الخاصة لا بقية الشرائح ​​​​​​​

2021/01/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ردت النائب "الدكتورة ماجدة التميمي"على بيان صحفي صدر بتاريخ ٢٠٢١/١/٣ عن رئيس لجنة السجناء والشهداء والضحايا السياسيين، اذ أشارت النائب الدكتورة ماجدة التميمي عن تحالف سائرون في لقاءها عبر قناة العراقية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ الى ضرورة اعادة النظر في الكثير من النفقات في المؤسسات التي أنهت اعمالها او التي يمكنها ان تمول نفسها ذاتياً.

وقالت التميمي في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي "انها قدمت مقترحاً لدمج بعض الهيئات والمؤسسات منها :-

١- دمج هيئة المسالة والعدالة مع وزارة العدل لأنه تم اكمال قاعدة البيانات بالمشمولين بقانونها واصبحت أسماؤهم واعدادهم معروفة.وبهذا يمكن حذف (١) درجة وزير و (١)درجة وكيل وزير و(١٢) درجة مدير عام.

٢- دمج مؤسستي الشهداء و السجناء بهيئة التقاعد الوطنية ،اذْ ان اعداد المشمولين بهذين القانونين قد اصبحت معروفة ويتم صرف رواتب للمستفيدين.اما بالنسبة للامتيازات الاخرى لهم فيمكن متابعتها من قبل وزارة المالية وهذه تكون افضل لاستلام قطع الاراضي الخاصة بهم ،وبهذا نكون قد حذفنا( ٤٦ )مديرية في بغداد والمحافظات عدا محافظات الاقليم .

٣-وقدمت خيارين بشأن دواوين الاوقاف الدينية الثلاثة :

الخيار الاول:- هو الابقاء على وضعهم الحالي مع تحويل التمويل الى ذاتي.

الخيار الثاني:- هو دمج دواوين الاوقاف بوقف واحد ،اذ ان الاوقاف بوضعها الحالي متكونة من (٣) درجة وزير و (٦) درجة وكيل وزير و (٦٦) مديرية بدرجة مدير عام في بغداد والمحافظات عدا الاقليم .

وبينت التميمي ان "تطبيق المقترحات اعلاه من شأنه ان يؤدي الى تقليل اجمالي الانفاق من خلال تخفيض النفقات الخاصة برواتب الدرجات المذكورة اعلاه والبنايات والسيارات والتخصيصات في بغداد والمحافظات والايفادات للاستفادة من هذه الوفرة لتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل لتقليل معدلات البطالة والفقر ".

وذكرت التميمي" بانها تود ان تبين الاتي للسيد رئيس اللجنة:-

اولاً: يحاول البعض استخدام شرائح معينة قدمت تضحيات للبلد كواجهات لتمرير مكاسب دنيوية مستغلين تضحيات تلك الشرائح مع تحويل مسار الكلام وتحريفهُ والعزف على الوتر الطائفي والحزبي للابقاء على امتيازات ورفاهية الدرجات الخاصة في المؤسستين.

ثانياً: ان دمج هاتين المؤسستين مع اخرى لا يعني إلغاءها او المس برواتب المشمولين بها او إقالة موظفيها.وان تصريح السيد رئيس اللجنة قدجاء دفاعاً عن امتيازات الدرجات الخاصة وليس دفاعاً عن حقوق الشرائح التي اشار اليها لان حقوقهم مصانة.



و كان على السيد رئيس اللجنة ان يفكر بالاف الشباب المعتصمين امام بوابات المنطقة الخضراء منذ شهور طالبين فرصة عمل ،بدلا من دفاعه المستميت عن الدرجات الخاصة وامتيازاتهم.

ثالثاً : كما اشار السيد رئيس اللجنة الى ان كل موظفي هاتين المؤسستين هم من شرائح الشهداء والسجناء،مما يعني انهم من المشمولين باستلام اكثر من راتب .

وهنا نتسأل عن اي الاضرار يتحدث عنها رئيس اللجنة طالما انهم مستمرون في استلام راتبين او اكثر .وهذا دليل اخر بانه يدافع عن اصحاب الدرجات الخاصة وامتيازاتهم .

رابعاً: اما عن الهدف المعنوي الذي يتحدث عنه السيد رئيس اللجنة فأن الهدف المعنوي لا يتجسد من خلال المناصب والسيارات والتخصيصات والبنايات والايفادات للدرجات الخاصة وانما يتجسد في توفير عيشة كريمة لأهالي الضحايا وايضاً بتحقيق ذلك عبر اقامة نصب تذكاري لهم.

خامسا : ان من حق اي نائب تقديم مقترحات لتخفيض اجمالي النفقات اما بشان رده انها مؤسسات دستورية ، فاننا نرى ان توفير لقمة عيش للمواطن الفقير واليتيم هو من اولويات دستورنا القران الكريم وفي كل الاديان السماوية.

يتبع.



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