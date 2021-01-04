انتحار شابة أيزيدية بعمر 22 عاماً داخل مخيم للنازحين في دهوك (صورة)

2021/01/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، على الانتحار شنقاً داخل إحدى مخيمات النازحين شرقي محافظة دهوك.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن فتاة ايزيدية، يبلغ عمرها 22 عاماً انتحرت داخل خيمتها في مخيم أسيان بقضاء شيخان شرقي دهوك.

وأضاف، أن السلطات الكردية عثرت على جثة الفتاة صباح اليوم في خيمتها بمخيم اسيان، لافتا إلى أنه تم نقل جثمان الفتاة الى قسم الطب العدلي في مستشفى ازادي بمحافظة دهوك.

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