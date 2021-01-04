دايو الكورية تصدر بياناً حول تعاقدها مع العراق وقيمة اتفاق ’’الفاو الكبير’’

2021/01/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت شركة دايو للهندسة والإنشاءات، وهي شركة بناء كورية جنوبية كبرى، اليوم الاثنين إنها وقعت على صفقة بقيمة 2.9 تريليون وون (2.7 مليار دولار أمريكي) مع الحكومة العراقية لبناء مرافق ميناء، يعرف محلياً باسم ميناء ’’الفاو الكبير’’.

وقالت الشركة في بيان إنها حصلت على الصفقة من الشركة العامة للموانئ العراقية (GCPI) لبناء نفق ومحطة حاويات وطرق لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

وقال متحدث باسم الشركة "شاركت الشركة في مشروع بناء الميناء من عام 2013.



في الصفقة السابقة، فزنا بالفعل بعقد قيمته 1.2 تريليون وون لبناء محطة وسور بحري ومنشآت أخرى في الميناء."

وذكر أن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين حصلت عليهما الشركة بلغت 4.1 تريليون وون.

وقالت الشركة إنها فازت بطلبات خارجية بقيمة 5.88 تريليون وون في العام الماضي، محققة هدفها السنوي للطلبات الخارجية عند 5.07 تريليون وون.

المصدر: وكالة يونهاب الكورية الجنوبية

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