2021/01/04 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات اتلاف اللغم البحري الملتصق باحدى الناقلات النفطية في منطقة آمنة .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " بعد ورود نداء يفيد بوجود جسم غريب ملتصق على بدن الناقلة النفطية في محافظة البصرة، تم تشكيل فريق عمل مختص من خبراء مكافحة المتفجرات من بغداد والبصرة والذهاب الى محل الحادث ، وبعد الكشف تبين وجود لغم ملتصق باحدى الناقلات النفطية وبعد جهود متواصلة ولمدة يومين متتالية تم ابعاده عن بدن الناقلة الى مكان امن ومعالجته وفق الاجراءات القياسية من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات تتلف اللغم البحري الملتصق باحدى الناقلات النفطية في منطقة آمنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات تتلف اللغم البحري الملتصق باحدى الناقلات النفطية في منطقة آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).