العاملون باجور يومية في صحة نينوى يطالبون بتحويلهم لعقود وزارية

2021/01/04 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/نظم العشرات من العاملين بالاجور اليومية في صحة نينوى ، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحويلهم من اجور يومية الى عقود وزارية .وطالبوا في وقفتهم بالقرب من دائرة الصحة ، بتحويلهم الى عقود وزارية وانصافهم في دفع مستحقاتهم باثر رجعي للفترة الماضية التي قدموا الخدمات فيها./انتهى

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