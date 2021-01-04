الحشد عن اغتيال “قادة النصر” : لجنة عراقية – ايرانية توصلت لخيوط مهمة

2021/01/04 | 13:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، اليوم الاثنين، ان التحقيق باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يتم عبر لجنة مشتركة من الجانب العراقي والايراني.وقال البصري، في تصريح تابعته “الايام نيوز”، إن “اغتيال سليماني والمهندس ليس بالحادث الجنائي السهل او البسيط، الذي يمكن بشكل سريع الوصول إلى نتائج تحقيق بهذا الحادث”، مشيرا إلى […]

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