شقيق”الكابيتانو” يصب البنزين على النار بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

2021/01/04 | 13:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن شقيق ووكيل أعمال قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، قد أثار جدلا كبيرا بعد إعادته لتغريدة صحفي رياضي معروف طالب فيها باحترام وتقدير “الكابيتانو” باعتباره أصبح أحد أساطير النادي الملكي.وقالت الصحيفة الصحيفة أن رينيه راموس، قد أضاف المزيد من الوقود إلى النار،، بمشاركة منشور للصحفي ألفريدو دورو ينتقد فيه إدارة النادي الملكي لعدم تجديد عقد المدافع الأسطوري، والذي أصبح باستطاعته التوقيع مجانا لأي فريق اعتبارا من يناير الحالي.وكتب الصحفي ألفريدو دورو في تغريدة قام بمشاركتها رينيه راموس: “سيتعين على أحدهم أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة، كيف تسمح لقائدك، أحد أساطير ريال […]

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