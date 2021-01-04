روزنامة الأسبوع بَعَدْ يَا مَايُو! - كمال الجزولي

2021/01/04 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينلو أمكن للفرح أن يعانق الأسى لقلنا ذلك عن لقاءات تلفزيون السُّودان بمناسبة الذكري الثَّانية للثَّورة، في التَّاسع عشر من ديسمبر المنصرم،حيث استضيف شباب الاعتصام النَّاجين، مِمَّن امتزجت فرحة ذِّكرياتهم الغامرة بمشاعر حزنهم العميق لفقدهم أحباباً استشهدوا حرقاً، أو غرقاً، أو بالرصاص الغادر، أو بالهرَّاوات القاتلة، أو غُيِّبوا قسـراً، أو أقعدتهم الجِّراح الغائرة، أو دُفنوا أحـياء في مقاب ......





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