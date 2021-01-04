الاتحاد الاوروبي يعلق على قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم

2021/01/04 | 14:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عدّ الاتحاد الأوروبي، الإثنين، قرار إيران رفع التخصيب 20% انسحابًا من الاتفاق النووي.قال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لـ”إيران إنترناشيونال”، إن أوروبا تعتبر تحرك إيران “خروجًا واضحًا” عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي.وأضاف “لقد علمنا بما أعلنته إيران..إذا تم تطبيق ما أعلنوه، فسيكون ذلك خروجًا كبيرًا عن التزامات الاتفاق النووي، وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية”.وقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغت الوكالة بقرارها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المائة فى موقع فوردو النووي.وكانت إيران أيضًا قد وصلت إلى هذا المستوى من […]

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