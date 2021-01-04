عقب المحادثة المسربة.. نائبة اميركية تطالب بمحاكمة ترامب

2021/01/04 | 14:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكدت النائبة الديمقراطية الأمريكية أليكسندريا كورتيز، الاثنين، أن الامر لو كان بيدها لطلبت بمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، عبر التصويت بمجلس النواب، عقب المكالمة المسربة له مع سكرتير ولاية جورجيا.

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