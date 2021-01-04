بفضل ميناء الفاو.. دايو الكورية تحقق هدفها بالحصول على طلبات خارجية بقيمة 5 مليار دولار

2021/01/04 | 14:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة دايو للهندسة والإنشاءات، وهي شركة بناء كورية جنوبية كبرى، يوم الاثنين، إنها وقعت على صفقة بقيمة 2.9 تريليون وون (2.7 مليار دولار أمريكي) مع الحكومة العراقية لبناء مرافق ميناء، مشيرة الى ان هدفها الوصول الى 5.07 تريليون وون كإيراد من المشاريع الخارجية .

وقالت الشركة في بيان إنها حصلت على الصفقة من الشركة العامة للموانئ العراقية (GCPI) لبناء نفق ومحطة حاويات وطرق لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

ووفقا للبيان الذي نقل عن متحدث باسم الشركة قوله؛ إن “الشركة شاركت في مشروع بناء الميناء من عام 2013.



في الصفقة السابقة، فزنا بالفعل بعقد قيمته 1.2 تريليون وون لبناء محطة وسور بحري ومنشآت أخرى في الميناء”.

وذكر أن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين حصلت عليهما الشركة بلغت 4.1 تريليون وون.

وقالت الشركة إنها فازت بطلبات خارجية بقيمة 5.88 تريليون وون في العام الماضي، محققة هدفها السنوي للطلبات الخارجية عند 5.07 تريليون وون.

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