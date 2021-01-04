إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو

2021/01/04 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الحكومة الإيرانية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن “الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%”، مؤكدا أن “منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز […]

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