نائبة تكشف عن إيقاف متعمد لمحطة توليد كهرباء غازية .. لهذا السبب

2021/01/04 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت النائبة عالية نصيف عن قيام جهات في وزارة الكهرباء بالتعمد في إيقاف إحدى المحطات الغازية بهدف إجبار الوزارة على شراء الطاقة من شركتين بملايين الدولارات.وقالت نصيف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه اليوم، أنه :”من بين خروقات وتلاعبات الفاسد (و.خ) الذي تحدثنا عن فساده في بيانات سابقة، قيامه بإيقاف محطة القيارة …

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