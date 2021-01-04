في بغداد.. القبض على متهمين بحوزتها أسلحة كاتمة وصواعق

2021/01/04 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على اثنين من المتهمين بحوزتهم كواتم صوت وصواعق غرب العاصمة بغداد.وذكر بيان للشرطة الاتحادية وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة من اللواء السادس شرطة اتحادية وخلال عملية امنية تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين بناءً على معلومة استخبارية من احد المصادر العاملة”.واضاف البيان …

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