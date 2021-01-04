التعليم العالي: الدراسة الإلكترونية ستستمر لحين زوال كورونا

2021/01/04 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدَت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان العمل بنظام التعليم الالكتروني سيبقى معتمدا لحين زوال جائحة كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي ان “متغيرات الظرف الصحي الحالي استدعت ان تتبنى الوزارة وجامعاتها خلال العام الدراسي الحالي (2020 /2021) خطة وبرنامجا يقوم على آلية التعليم المدمج الذي يغطي متطلبات المواد النظرية عبر المنصات الرقمية”.واضاف …

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