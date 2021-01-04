درجال يجتمع بالاتحادات الرياضية لرسم خارطة الاولمبية

2021/01/04 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديجتمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، بالاتحادات الرياضية لرسم خارطة طريق اللجنة الاولمبية.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن درجال سيعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم في قاعة العلاقات للاتحادات الرياضية، مع ممثلي الاتحادات لرسم خارجة الاولمبية.

واوضح ان درجال وجه الدعوة لجميع الاتحادات الرياضية والاجتماع سيحضره رؤساء الاتحادات او من ينوب عنهم فقط لحسم العديد من الملفات وتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون الاولمبية.

يذكر ان الاجتماع سيعقد مساء اليوم وستنشر وكالة “المعلومة” تفاصيله.



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