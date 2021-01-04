انتخاب المتولي في المجلس الاستشاري العربي

2021/01/04 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انتخب الباحث والمحلل الاقتصادي ياسر المتولي، عضواً في المجلس الاستشاري العربي للخدمات الالكترونية، التابع للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية، وهو احدى مؤسسات الجامعة العربية.

ويأتي هذا الانتخاب تثميناً لدوره الفاعل في خدمة القضايا الاقتصادية، وليمثل العراق في هذه اللجنة التي ستأخذ على عاتقها تفعيل العمل العربي المشترك.

ومن خلال اللجنة يمكن من خلق فرص عمل هائلة، وتطوير المهارات وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الأسواق، وتمهيد الطريق أمام الاكتفاء الذاتي، والمساهمة بالإنتاج المعرفي.

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