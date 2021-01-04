2021/01/04 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة، الإثنين، بسجن شاب جزائري من مؤيدي الحراك ثلاث سنوات بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين الإسلامي، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية ومحام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حراك ميمز".. السجن 3 سنوات لناشط نشر صور ساخرة من تبون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حراك ميمز".. السجن 3 سنوات لناشط نشر صور ساخرة من تبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).