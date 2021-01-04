وزير الثقافة لـ 7SKY : سيتم إدراج مواقع عراقية جديدة على لائحة التراث العالمي

2021/01/04 | 14:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم عن عزم الوزارة إدراج مواقع عراقية جديدة على لائحة التراث العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وقال ناظم خلال اتصال هاتفي مع قناة (7SKY) ان الوزارة بطور تلبية شروط المواقع التي ادرجت سابقاً على اللائحة، والتي يجب استكمال بناها التحتية حسب شروط منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو”، وننشط في هذا المجال.

وكان وزير الثقافة والسياحة والاثار السابق عبد الامير الحمداني قد اكد إعداد قائمة تمهيدية لإضافة 12 موقعاً محلياً الى لائحة التراث العالمي في منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية “يونسكو”.

وأضاف في لقاء سابق انه بعد وضع مدن بابل ومنطقة الأهوار وأور وأريدو والوركاء على لائحة التراث، تشجعنا لتشكيل فريق وطني عراقي مؤلف من آثاريين ومصورين ومهندسين ومختصين يتولى إعداد ملفات وضع المعالم والمواقع الثقافية والآثارية والطبيعية، ولدينا قائمة تمهيدية من 12 موقعا تتضمن (بحر النجف ومقبرة وادي السلام وشاطئ دجلة القديم وشارع الرشيد ومدينة نفر الدينية ومدينة واسط الاسلامية والنمرود في نينوى وبوابة العمادية الاسلامية في دهوك وقلعة كركوك ومأذنة عنة وطريق الحج القديم الذي يربط بين الكوفة والديار المقدسة).

واضاف أن الوزارة خصصت 20 مليار دينار لمشروع (سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية) لإقامة بنى تحتية سياحية، وإعمار المنطقة القديمة في مسجد أبي دلف والملوية، مشيراً الى أن وزارة الثقافة هي جزء من لجنة تضم هيئتي السياحة والآثار لإعداد خطة للمدينة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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