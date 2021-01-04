احباط هجوم “داعشي” على نقطة امنية غربي الانبار

2021/01/04 | 14:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الاثنين، بأن مجموعة من بقايا خلايا “ داعش” حاولت الهجوم على نقطة امنية تابعة للجيش في المناطق الغربية .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “مجموعة من بقايا خلايا داعش حاولت التعرض على نقطة للجيش ضمن قاطع عمليات الجزيرة الواقعة على الطريق الرابط بين قضاء حديثة وبيجي غربي الانبار وجوبهت المجموعة الارهابية بوابل من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ارغمها على التراجع دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” تعزيزات امنية من حشد قضاء حديثة وصلت الى مكان الحادث لصد اي هجمات ارهابية محتملة”.وأشار إلى أن “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق المستهدفة”، موضحا ان “القوات الامنية اتخذت تدابير امنية مشددة لحيلولة دون وقوع خرق امني “.



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