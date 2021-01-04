مخاوف من استيلاء إيران على ناقلة نفط أثناء توجهها للإمارات

2021/01/04 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية، الإثنين، أن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية، وسط مخاوف من الاستيلاء عليها.

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