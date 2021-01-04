وزير النفط الكويتي يتوقع تعافي الطلب على الخام تدريجيا مع بدء توزيع لقاح كورونا

2021/01/04 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس الاثنين إنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدريجيا لاسيما خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم.

وأضاف أن هذا الأمر سيفتح آفاقا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي يمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولية.

وجاء هذا الإعلان قبيل مشاركة وزير النفط الكويتي في اجتماع مجموعة أوبك + المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم.

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