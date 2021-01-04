واع تنشر الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية

2021/01/04 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق الـ6 من شهر شباط المقبل وتستمر لغاية الـ11 من الشهر ذاته".

واشار الى، ان "الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".

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