درس من انتقال الولاية الى بايدن

2021/01/04 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: منقذ داغر

‏قرأت تعليقات يعتقد فيها البعض ان

هناك فرصة لان يعترض بعض اعضاء الكونغرس

على نتائج الانتخابات عند اجتماعهم في 6

ك2 لإقرار النتائج.

اقول حصلت هذه الحالة 4 مرات تاريخياً،

وجميعها كانت

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