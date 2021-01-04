الشرطة تتغلب على الحبانية في السليمانية

2021/01/04 | 14:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب نادي الشرطة بكرة الطائرة يوم الاثنين، على نادي الحبانية بثلاثة اشواط مقابل لا شيء في مستهل مباريات المجموعة الاولى المقامة في السليمانية.

وافاد مراسلنا، ان المبارة كانت سهلة لنادي الشرطة واستحق الفوز الثمين بمستهل مبارياته في الدوري الممتاز لكرة الطائرة العراقية.

واضاف: ان مباريات اخرى ستقام اليوم ضمن البطولة، دوكان ـ مصافي الشمال، والصناعة ـ القاسم، مشيرا الى ان المباريات تشهد ندية كبيرة بحضور جماهيري كبير.

PUKmedia خاص

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