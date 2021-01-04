شورش اسماعيل: البيشمركة جزء من منظومة الدفاع

2021/01/04 | 14:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، ان قوات بيشمركة كوردستان جزء من منظومة الدفاع الاتحادية، معبرا عن التفاؤل بضمان حصة البيشمركة في الموازنة المالية لعام 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب بمدينة اربيل .

وقال وزير البيشمركة، ان الجهود مستمرة لضمان حقوق قوات بيشمركة كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2021، موضحا، ان البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية.

واعرب شورش اسماعيل عن التفاؤل بضمان مستحقات بيشمركة كوردستان وفق مقررت الدستور العراقي.

من جانبه قال بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب: ان المباحثات بين الجانبين تركزت حول المزيد من التنسيق ودور مجلس النواب لتعزيز العلاقات بين وزارتي الدفاع والبيشمركة.

واضاف: ان المباحثات تناولت ايضا اوضاع المناطق المتنازع عليها والمستحقات المالية للبيشمركة، مشيرا الى ضرورة تفعيل المراكز المشتركة في تلك المناطق لاشغال الفراغ الامني وضمان الامن والاستقرار للمواطنين.

PUKmedia خاص

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