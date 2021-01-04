2021/01/04 | 14:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة النفط حرصها على دعم القطاع الصحي في عموم المحافظات ومنها ذي قار، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مواجهة فايروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب خلال افتتاحه 5 مستشفيات في عدد من اقضية ذي قار انه وبناء على توجيه الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل فقد تم افتتاح خمس مستشفيات في كل من اقضية (سوق الشيوخ، الشطرة، الرفاعي، الفجر، قلعة سكر) تم انجازها بدعم وتمويل من وزارة النفط وبفترة قياسية لم تتجاوز (6) أشهر وبسعة (52) سرير مع الملحقات الخدمية والصحية، فضلاً عن غرف للأطباء والمذاخر والمخازن والخدمات الادارية وغيرها.

واشار حطاب ان المسؤولية الوطنية تقتضى تظافر جميع الجهود في هذه الفترة الصحية العصيبة لحماية مواطنينا من الاوبئة والامراض.

من جانبه قال مدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير ان الشركة قامت بوضع التصاميم وتنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة، وبتمويل من صندوق المنافع الاجتماعية، وبمساحة (2500) متر مربع لكل مستشفى، مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لها من ادوية ومستلزمات طبية، حيث تم تسليم دائرة صحة ذي قار (4) مستشفيات منها هذا اليوم، والمستشفى الخامس تم تسليمه في وقت سابق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط : افتتاح 5 مستشفيات في محافظة ذي قار 7 SKY TV.

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