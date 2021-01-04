2021/01/04 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب كردي يواجعه العنف ضد الرجال بفتح تكية للعزاب وينصب نفسه شيخا لهم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب كردي يواجعه العنف ضد الرجال بفتح تكية للعزاب وينصب نفسه شيخا لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).