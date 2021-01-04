التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 - 2021

2021/01/04 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الإثنين، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020-2021.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 20221)، أن "الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق 6 شباط 2021، وتستمر لغاية الـ11 من الشهر ذاته".

وأشار إلى أن "الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".

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