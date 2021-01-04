2021/01/04 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد حريق خرج عن السيطرة الحياة والمنازل بالقرب من مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا.

ودعت السلطات سكان عدة ضواحي جنوب بيرث إلى توخي اليقظة حيث يحاول قرابة مئة وخمسين رجل إطفاء اخماد الحريق الذي التهم أكثر من الفين وثلاثمئة كيلومتر مربع.

ورغم أن خدمات الطوارئ قد خفضت مستوى التأهب، إلا أنها اعتبرت أن الحريق لا يزال يشكل تهديدًا محتملاً على الحياة والمنازل ويعود ذلك بشكل خاص إلى تغير الأحوال الجوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب مدينة بيرث) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب مدينة بيرث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).