2021/01/04 | 14:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب يلقون القبض على عُنصرين إرهابيين من عصابات داعـش في كُل من مُحافظتي الأنبار وصلاح الدين، حيث أُلقي القبض على الأول في قضاء راوة ، وبعمليةٍ نوعية تم القبض على الآخر في قضاء الضلوعية، والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير لأحد المفارز الإرهابية التابعة لعصابات داعـش الإرهابية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مُكافحة الإرهاب يلقون القبض على عُنصرين إرهابيين من عصابات داعـش في الأنبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مُكافحة الإرهاب يلقون القبض على عُنصرين إرهابيين من عصابات داعـش في الأنبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).