الحكيم يطالب المنظمة الدولية بدور رقابي في الملف الانتخابي

2021/01/04 | 14:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون بمكتبه ببغداد السيدة حنين بلاسخارت ممثل الامين العام للأمم المتحدة الأثنين 4/1/2021 حيث تم استعراض تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة ومنها الاستحقاق الانتخابي والواقع الاقتصادي والمعالجات المطلوبة.

وشدد الحكيم خلال اللقاء على موعد الإنتخابات القادمة واستكمال الإجراءات لمنح الإنتخابات شرعيتها القانونية، وأهمية الأمن الإنتخابي وحرية المرشح والناخب في إختيار من يراه مناسبا للترشيح والاختيار، داعيا الى حسم موضوع الشركة الدولية الفاحصة لنظام الفرز الإلكتروني والتأكد من عدم إمكانية اختراقه، مطالبا سماحته الأمم المتحدة بدور رقابي في الملف الإنتخابي.عن العلاقة بين بغداد وأربيل أكد عمار الحكيم على حاكمية الدستور على الجميع وحماية مصالح الجميع، داعيا لإستثمار الفرصة التاريخية لمعالجة مشاكل النفط و غيرها من الأمور العالقة بين المركز و الإقليم .

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